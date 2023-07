Bagarres entre ados – Les polices se mobilisent contre les couteaux Au niveau national, les statistiques montrent une hausse du nombre de mineurs prévenus pour des délits graves avec une arme coupante ou tranchante. Comment réagir? Caroline Zuercher

Une marche blanche a été organisée le 17 juin, en hommage à l’adolescent de 18 ans décédé à Thônex (GE). FRANK MENTHA

«Selon la statistique policière de la criminalité, le nombre de lésions corporelles graves et d’homicides liés au port de couteaux et impliquant des mineurs de moins de 18 ans a considérablement augmenté ces dernières années.» Cette mise en garde apparaît dans un communiqué diffusé le 19 juin par Prévention suisse de la criminalité. Avec la police cantonale de Bâle-Ville et celle de la Ville de Zurich, ce service lance une campagne, «Ta mère ne veut pas te voir en prison», qui appelle les ados et les jeunes adultes à laisser leurs couteaux à la maison.