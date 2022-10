Actions pour le climat – Les polices décollent toujours plus vite les manifestants Les autorités ont développé des techniques pour faire face à la multiplication de manifestations durant lesquelles les militants se collent au bitume. Julien Culet Sonia Imseng

Renovate Switzerland a mené samedi une action sur le pont du Mont-Blanc, à Genève. Les secours emploient ici un produit pour décoller la main d’un manifestant. KEYSTONE

Pour alerter sur le changement climatique et les menaces qu’il fait peser sur notre planète, ils n’hésitent pas à se coller la main au bitume et même à des tableaux. Les plus actifs dans le domaine sont les militants de Renovate Switzerland, qui demande au Conseil fédéral de lancer un vaste plan de rénovation des bâtiments. Après avoir bloqué l’autoroute A6 à Berne il y a deux semaines, ils ont encore récidivé au pont du Mont-Blanc, à Genève, ce samedi. À chaque fois, les forces de l’ordre ont pu décoller les manifestants sans heurts et avec une efficacité toujours plus grande.