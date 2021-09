Mouvement No Bra - Les poitrines se déconfinent

Selon un sondage IFOP mené en été 2020, une Française sur six de moins de 25 ans ne porterait plus de soutien-gorge. Le même sondage révélait en revanche que seules 14% des femmes allaient travailler sans, alors qu’en télétravail elles étaient 50% à le laisser tomber pour plus de confort. Aucun chiffre n'existe pour la Suisse, mais le mouvement No Bra semble avoir gagné la rue, à l'instar de ces jeunes femmes lors de la Grève féministe du 14 juin 2020 à Genève.

Magali Girardin/Keystone