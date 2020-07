Conjoncture – Les plus riches gagnent ou perdent avec le Covid-19 La pandémie de coronavirus confirme qu’une crise, aussi dure soit-elle, profite énormément au détenteur du bon produit au bon moment. Philippe Rodrik

Jeff Bezos, patron d’Amazon, fait partie de ceux dont la fortune a augmenté pendant la crise du coronavirus. AFP

La pandémie de coronavirus n’est de loin pas terminée. Les supporters de Donald Trump domiciliés dans l’Oklahoma en savent quelque chose. Les Suisses ne l’oublient pas non plus, en portant, depuis le 6 juillet, un masque dans tous les transports publics. L’agence d’information financière Bloomberg dresse elle-même son propre constat: les plus riches perdent ou gagnent avec le Covid-19.