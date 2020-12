Repas et télétravail – Les plats d’Eldora «concoctés par ses chefs» sortent d’une usine L’entreprise de restauration a lancé l’offre «eldora@home» à cause du Covid-19. Si elle assure avoir été transparente avec ses partenaires, le consommateur final, lui, serait induit en erreur sur la fabrication des mets. Antoine Hürlimann

Les plats sont en réalité fabriqués par l’entreprise Hilcona AG, leader sur le marché des produits Convenience frais en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Capture d’écran/eldoraathome.ch

Saumon à la sauce citron et riz. Poulet au curry rouge thaï et riz jasmin. Ou encore polpettes de bœuf et gratin de pommes de terre. Ces plats élégamment dressés dans une barquette à réchauffer sont proposés à la vente par l’entreprise rolloise de restauration de collectivités Eldora.

Ils font saliver les employés dont les restaurants d’entreprise sont entravés par la pandémie. C’est le but de la nouvelle offre «eldora@home», lancée le 16 novembre, qui permet aux salariés des sociétés partenaires en télétravail de se faire livrer un «repas concocté avec soin par nos chefs de cuisine et faisant la part belle aux produits régionaux et de saison». «Une solution conçue pour concilier gastronomie et repas à domicile», précise encore l’entreprise sur son site internet. Le tout, pour un prix unique de 8 fr. 90.