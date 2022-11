HERMANN

Les propriétaires genevois de voitures immatriculées en Valais seraient-ils tentés par la fraude fiscale? Lors de la prochaine session du Grand Conseil, les 24 et 25 novembre, la motion «Stop à l’évasion fiscale des véhicules» est à l’ordre du jour. Nous publions ci-dessous les positions du MCG Sandro Pistis, rapporteur de majorité, et du socialiste Romain de Sainte Marie, rapporteur de minorité.

Non à l’extrémisme «antibagnoles»

Sandro Pistis Afficher plus Député MCG au Grand Conseil Genève, rapporteur de majorité. Benjy Rich

La gauche persévère dans ses attaques contre les automobilistes. Après avoir fait bloquer de manière absurde certains quartiers comme les Eaux-Vives, ces extrémistes «antibagnoles» ont trouvé une nouvelle mauvaise idée: engager un bataillon de contrôleurs supplémentaires pour vérifier si des voitures immatriculées dans d’autres cantons le sont légitimement. La motion 2515, outre le fait qu’elle est utopique et difficilement réalisable, nécessiterait un accroissement du personnel dévolu à des tâches de surveillance peu productives alors que l’État a davantage besoin de personnel sur le terrain par exemple pour l’enseignement et la santé.

On constate une fois de plus la vision bureaucratique et punitive de la gauche genevoise qui veut augmenter les tracasseries à l’encontre de la population et des automobilistes en particulier.

«Cette guéguerre pour ou contre la voiture relève d’une autre époque.» Sandro Pistis, député MCG

Lors des discussions sur cette motion, le chiffre de 3000 véhicules immatriculés hors canton a été avancé, mais il n’y a pas de confirmation précise. Il est douteux que l’on atteigne ce niveau. En revanche, le directeur de l’Office cantonal des véhicules (OCV) a évalué, à vue de nez, 1000 à 2000 véhicules dont les automobilistes circuleraient sans permis. Les partisans de la motion oublient d’évoquer les véhicules immatriculés à Genève qui transportent des personnes allant dormir dans le canton de Vaud ou en France voisine; ils sont évalués par le même directeur de l’OCV entre 20'000 et 40'000.

Mais on comprend tout naturellement que les auteurs de la motion n’osent pas s’attaquer au trafic frontalier. En effet, leur défense aveugle du Grand Genève les empêche d’avoir une vision critique sur cette absurde «tour de Babel» transfrontalière qui a des conséquences dramatiquement négatives sur l’emploi, sur l’accroissement du trafic pendulaire et sur les embouteillages dans les villages situés le long de la frontière. Pour cela ils sont silencieux.

Dans tous les cas de figure, la véritable «chasse aux sorcières» qui nous est proposée ne serait pas rentable et ferait perdre beaucoup de moyens et d’énergie dont nous avons besoin ailleurs.

Le titre même de cette motion «Stop à l’évasion fiscale!» dénote une certaine mauvaise foi. L’évasion fiscale est un acte très précis, qui consiste à placer un patrimoine financier dans un autre pays plus favorable. La taxation d’une voiture ne peut en aucun cas être assimilée à cette pratique qui est diabolisée à outrance par la gauche. Justement, l’objectif de ce texte parlementaire est de diaboliser de manière caricaturale et hors de toute logique.

En fait, cette guéguerre pour ou contre la voiture relève d’une autre époque. Il est temps d’avoir une vision beaucoup plus globale de la mobilité, avec l’apport de solutions pour tous les modes de transport sans les opposer les uns aux autres.

Sus aux SUV qui fraudent le fisc

Romain de Sainte Marie Afficher plus Député PS au Grand Conseil Genève, rapporteur de minorité. DR

Lorsqu’on possède une voiture, on immatricule celle-ci dans le canton où l’on réside C’est logique et c’est heureusement la loi (article 77 de l’ordonnance fédérale réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière)! Alors pourquoi observe-t-on à Genève tant de voitures immatriculées dans d’autres cantons, principalement en Valais? Ces mêmes voitures qui sont pourtant bien hébergées dans notre canton.

La réponse est simple et tient de l’évasion fiscale. Certains propriétaires de voiture immatriculent celle-ci dans d’autres cantons afin de payer moins d’impôts. Ils sont environ entre 2000 et 3000 et cela engendre environ 3 millions de francs de manque à gagner au canton de Genève.

«Sans contrôle, c’est une porte ouverte à la fraude.» Romain de Sainte Marie, député PS

Dans notre canton, les véhicules sont taxés en fonction de leur puissance. Ce qui est logique car plus un véhicule est puissant, plus il pollue. Il s’agit avant tout d’un choix personnel et non d’une nécessité d’acheter une voiture puissante à Genève. La montée de Cologny étant praticable même sans un 4x4. Il n’y a donc rien d’étonnant à constater que ces voitures genevoises aux plaques valaisannes sont la plupart du temps de grosses cylindrées. On ne verra jamais une petite voiture citadine dans ce cas de figure puisque l’impôt sur celle-ci est proportionnellement plus faible.

Précisons également que pour immatriculer son véhicule dans un autre canton, il faut avoir une résidence secondaire dans ce même canton. Dès lors, on comprend mieux que ce n’est pas une famille de la classe moyenne qui n’arrive pas à se payer un chalet en Valais et un SUV de marque allemande qui sera concernée par cette pratique d’évasion fiscale. Non, il s’agit de contribuables qui auraient largement les moyens de payer leurs impôts comme tout le monde.

Il est scandaleux de constater que ceux qui agissent de la sorte le font en toute impunité. En effet, aucun contrôle n’est effectué. Circulez, il n’y a rien à voir. La majorité de droite au parlement ne souhaite pour l’instant pas créer une brigade de taille restreinte chargée d’enquêter sur ces fraudes. Sans contrôle, c’est une porte ouverte à la fraude. Derrière cet enjeu qui peut paraître anecdotique, c’est bien une inégalité et un privilège devant la loi qui est octroyé aux plus fortunés.

Créer une petite brigade permettrait aisément de lutter contre ces immatriculations abusives et permettrait de rapporter une somme non négligeable à la collectivité publique. Quand on sait que le canton de Vaud effectue des contrôles très efficaces sur les sacs-poubelles frauduleux dans le cadre de la taxe au sac, il apparaît encore plus simple de contrôler le lieu de résidence des véhicules. D’ailleurs, nous observons toutes et tous au quotidien ces voitures genevoises aux plaques valaisannes.

La loi doit être la même pour tout le monde et doit être appliquée!

