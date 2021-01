Découverte biologique – Les plantes femelles se passent très vite des mâles Une transition éclair vers l’hermaphrodisme a été constatée au cours d’une étude de l’Université de Lausanne menée sous nos latitudes. Anetka Mühlemann

La plante hermaphrodite produit et des fleurs femelles et des fleurs mâles. Xinji Li, DEE

Elles ont fait des bébés toutes seules! Privées de leur double masculin pour les besoins d’une recherche menée au sein de l’UNIL, les tiges femelles des mercuriales annuelles (Mercurialis annua) se sont rapidement parées de fleurs mâles (pourvues d’étamines) en plus des fleurs femelles (assorties de pistils). Ces nouveaux attributs leur permettent autant de s’autoféconder que d’inséminer leurs semblables à l’aide du vent. De quoi assurer la préservation de l’espèce en l’absence de mâles.

En à peine quatre générations - donc quatre ans - les femelles de ces mauvaises herbes que l’on croise souvent au pied des vignes se sont mises à produire, en moyenne, 65 fois plus d’étamines que celles du groupe de contrôle qui se sont développées en compagnie du sexe opposé. Alors que la proportion ne s’élevait qu’à 2,5 au terme d’un an. «On ne s’attendait pas à ce que la transition entre ces deux systèmes de reproduction soit aussi rapide, relève le professeur John Pannell du Département d’écologie et d’évolution. Je pensais que cela s’étalerait sur plusieurs décennies.» Ces résultats se sont confirmés en divers jardins privés situés en Lavaux, à Saint-Sulpice ainsi que sur le campus de Dorigny.