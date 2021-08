Port-Choiseul – Les plaisanciers doivent laisser place à un chantier Le havre versoisien sera rénové d’octobre à mai. Les occupants sont sommés de faire temporairement place nette. Un élu craint l’émergence d’une Asloca des marins. Marc Moulin

À Versoix, Port-Choiseul s’apprête à affronter un chantier de grande envergure. LAURENT GUIRAUD

Sous la bise et le soleil de l’été finissant, Port-Choiseul vit ses dernières journées ordinaires avant un gros chantier qui va chambarder ce havre versoisien d’octobre à mai. Une opération de dragage du bassin et de rénovation est imminente et suscite l’émotion de certains marins du lieu.

En cause, des lettres comminatoires de l’État, reçues dès le mois de juin, incitant les propriétaires à hiverner leurs esquifs à sec, faute de quoi ils seraient amenés à les déplacer à plusieurs reprises sur tout le territoire genevois et avec des préavis de sept jours. En plus, une réorganisation des sites d’amarrage est prévue et semble susciter une certaine confusion, entre l’actuelle et la future numérotation.