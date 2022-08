Quelle est votre place préférée? – Les places publiques, centres névralgiques de la ville Le rôle de la place dans l’espace urbain a beaucoup évolué avec les époques. Aujourd’hui, quels critères participent à la réussite, ou non, d’un aménagement? Cathy Macherel

La place du Rhône, aussi appelée place de l’Écu (du nom de l’hôtel tout proche), au début du XXe siècle, lors d’une fête foraine. BIBLIOTHÈQUE DE GENÈVE

Quelle est votre place préférée? Afficher plus Lieux de repos ou de rencontres, espaces aux fonctions multiples, les places publiques se sont renouvelées ces dernières années à Genève. À chacune sa particularité, à chacune son style. Mais laquelle, parmi ces places nouvelles ou rénovées, a la préférence des Genevois? Dans une série qui leur est consacrée, la «Tribune de Genève» présente, du 23 au 31 août, huit places emblématiques de la ville. À vous de voter, à partir du 31 août jusqu’au 7 septembre, par le biais de notre sondage en ligne. Verdict le 20 septembre. Une opération menée en partenariat avec le Département du territoire et la Ville de Genève.

Qu’est-ce qui fait la qualité d’un espace public? La question fait souvent débat à Genève. Ici et là, l’apparition de nouveaux aménagements génère son lot de satisfactions ou de mécontentements. La place publique, lieu de multiples et forts enjeux sociaux, est particulièrement scrutée. Un exemple? Le projet de nouveau quartier Acacias 1, dans le cadre du PAV, a été remanié essentiellement du fait de l’absence d’une grande place de quartier dans le plan initial.

Ces dernières années, de nouvelles places sont apparues à Genève, ou d’anciennes ont été rénovées en profondeur. Quels critères ont sous-tendu ces choix? Et quels sont ceux qui se dessinent pour l’avenir? C’est la question que va se poser la «Tribune de Genève» ces prochains jours à travers la présentation de huit places publiques emblématiques des transformations récentes de la ville. Et, au terme de cette opération, nos lecteurs seront appelés à se prononcer sur leur lieu préféré et à en expliquer les raisons.

La place Longemalle, telle qu’elle se présentait au XVIIIe siècle. Elle est, avec la Fusterie et le Molard, l’une des premières places de Genève, là où se vendait la marchandise arrivée du port de Longemalle. BIBLIOTHÈQUE DE GENÈVE

Mais d’abord, place aux experts, appelés à nous expliquer les fonctionnalités d’une place publique. David Ripoll, historien de l’art à la conservation du patrimoine à la Ville et à l’État de Genève, rappelle d’abord que la fonction première de la place en ville était marchande: «Sous l’Ancien Régime jusqu’au XIXe siècle, c’est l’endroit où l’on vend la marchandise arrivant des campagnes. À Genève, trois places ont cette fonction majeure, opérant une jonction entre le Rhône, d’où la marchandise arrive en bateau, et les abords de la ville. Ce sont la place du Molard, la place Longemalle et la Fusterie, l’endroit où l’on vend les fustes, les pièces de bois.» L’attachement à ces places de marché est très fort, en témoigne le refus des commerçants, dans les années 1830, de déménager le marché à ciel ouvert dans une halle couverte à Bel-Air.

Lieu de l’expression du pouvoir

La place se crée donc en lien avec la marchandise, comme la place du grand Mézel, à la Cité, quartier juif et place de boucherie. Elle se crée aussi autour de l’eau, par une campagne d’aménagement de fontaines (XVIIIe siècle). Leur utilisation génère une organisation spatiale et sociale. «Parallèlement, et ce dès le XVIe siècle et l’avènement de la Réforme, la place publique, où se rassemble la population, devient logiquement un lieu d’expression du fait politique», poursuit David Ripoll. Le prêche d’Antoine Froment, en 1533 sur la place du Molard, s’est ainsi inscrit comme un acte fondateur de la Réforme. Au XVIIIe siècle et jusqu’en 1862, la place de la Porte de Neuve (qui deviendra, extra muros, place de Neuve), sert de lieu d’exécution des peines capitales, devant une foule innombrable.

Le prêche d’Antoine Froment, en 1533, sur la place du Molard. BIBLIOTHÈQUE DE GENÈVE

Dès le milieu du XIXe siècle, la démolition des fortifications offre de nouveaux espaces et donc de nouvelles places. La notion récréative de l’espace public fait son apparition alors que le romantisme se diffuse dans toute l’Europe. C’est l’aménagement de promenades, où l’on se plaît à déambuler sous de grands arbres. C’est aussi celui des parvis, servant également à mettre en valeurs des bâtiments d’importance, à l’image de la Place de l’Université. L’arrivée de l’éclairage public renforce encore cette notion de «mise en valeur», comme le révèle le premier essai, en 1879, d’éclairage électrique de la place de Neuve, exposant comme jamais la façade du Grand Théâtre. La place publique devient un écrin, un lieu de spectacle.

«Dès le XVIe siècle et l’avènement de la Réforme, la place publique, où se rassemble la population, devient logiquement un lieu d’expression du fait politique» David Ripoll, historien de l’art à la conservation du patrimoine à la Ville et à l’État de Genève

Une ville à réinventer

«Au XXe siècle, le développement technologique et l’avènement de la mobilité individuelle amènent une conception de plus en plus fonctionnaliste de l’aménagement des villes, avec l’idée de la séparation des fonctions: piétons et voiture, habitat et travail. Ce qui était de l’espace public partagé entre de nombreux usagers devient progressivement un espace dédié aux déplacements», relève Ariane Widmer, urbaniste cantonale de Genève. Durant les Trente Glorieuses, Genève, comme d’autres villes, consacre beaucoup d’espaces à la voiture. Jusque dans les moindres recoins. Des places et des arrière-cours se transforment en zone de parcage. Exemple parlant: la place du Vélodrome, créée avec les immeubles de Cité-Jonction, dans les années 60. Bien vite, elle est amputée de moitié par l’adjonction d’une station-service dans les années 70. Et ce qu’il reste du square est mangé par une route de desserte d’une zone de stationnement…

La place des Eaux-Vives dans les années 1950. À l’ère où l’on fait de la place à l’automobile. BIBLIOTHÈQUE DE GENÈVE

La ville devient un lieu qui n’est plus à vivre, ou qui l’est de moins en moins. La population y décline fortement dans les années 80 à 90. «Il y a alors une prise de conscience dès la fin des années 90 qu’il faut revoir les approches, se réapproprier les espaces communs pour le bien-être des habitants», poursuit Ariane Widmer. Une reconquête toutefois difficile, faite de bras de fer entre intérêts divergents. Et chaque projet prend du temps, beaucoup de temps. Revenons à notre exemple: il faudra quatorze ans entre le moment où l’on débloque un crédit d’étude pour réaménager la place du Vélodrome en un véritable lieu de vie et d’échange (2003) et l’inauguration du projet final (en 2017).

Les enjeux autour du réchauffement climatique introduisent de nouveaux besoins, de nouvelles contraintes pour les architectes urbanistes. «Aujourd’hui, tous les services concernés par l’aménagement ou le réaménagement d’un espace public sont focalisés, dans une démarche très proactive, sur les enjeux du plan climat», explique Nicolas Betty, chef du Service de l’aménagement, du génie civil et de la mobilité de la Ville de Genève. Ce n’est pas une place publique, mais l’aménagement de l’avenue du Mail en un couloir végétal et de mobilité durable, l’an prochain, va servir de laboratoire exemplaire de ce qui pourra se faire dans bien d’autres coins de la ville, y compris sur des places. «La végétalisation y sera abondante, avec des fosses de plantation en continu pour donner un maximum d’espace aux racines des arbres, le sol sera entièrement perméable, permettant la récupération des eaux de pluie, c’est un plan ambitieux qui donne la direction pour maints aménagements à venir».

La place du Vélodrome: un terrain regagné pour les piétons. PIERRE ALBOUY

Des tendances qui font aussi leur chemin auprès de la population. «Il y a quelques années, les standards étaient encore centrés sur le propre-en-ordre, avec l’idée qu’une place dotée d’herbe, c’est un gazon bien coupé avec de jolis chemins en béton au milieu. Aujourd’hui, je ne suis pas certain que ces critères définissent encore la place idéale aux yeux du public. On préfère peut-être les chemins en terre et les herbes folles, même si c’est plus contraignant en termes d’entretien. Les enjeux autour de la durabilité ont très certainement modifié les perceptions, tout comme les approches en termes de politique d’aménagement. On ne peut plus se permettre de faire dans la facilité», poursuit Nicolas Betty.

Une sobriété toute genevoise

S’entendre sur ce qu’est un espace public de qualité, et faire évoluer de manière coordonnée les pratiques des acteurs de l’aménagement, c’est la mission que veut se donner le Canton à travers l’élaboration d’une «vision stratégique». Le document, fraîchement établi, non encore publié, pose des lignes directrices pour des espaces publics réussis. Outre l’enjeu environnemental et climatique, l’espace public doit conforter le «vivre ensemble», consolider la ville-paysage, ou encore assurer une pratique de la ville, au niveau des déplacements, à l’échelle humaine. Il est aussi dit que les espaces publics genevois sont «aménagés avec sobriété». «La palette végétale, les revêtements de sol, les éléments de mobilier et l’éclairage présentent une esthétique sobre, qui n’exclut pas le raffinement, la singularité ou l’audace», peut-on lire dans le document.

Par définition, il ne peut exister un prototype de la place idéale, chacune ayant sa fonction dans un environnement et des contraintes donnés. Mais cette boîte à outils sert aux acteurs de l’aménagement pour répondre aux besoins du moment, celle d’une ville apaisée. Une cité dans laquelle les places sont reconnues comme des lieux de respiration dans le maillage urbain. «Réussir l’aménagement d’une place repose moins sur le choix du mobilier que sur les conditions à mettre en œuvre pour que les mécanismes d’appropriation du lieu fonctionnent», souligne Philippe Viala, directeur des projets d’espaces publics à l’Office de l’urbanisme de l’État de Genève. «On devrait toujours se demander quelle catégorie de population est absente d’un espace public et pourquoi? Car il ne faut pas l’oublier, le rôle premier de l’espace public, c’est de faire société».

Cathy Macherel est journaliste à la Tribune de Genève depuis 2010. Elle collabore à plusieurs rubriques, locale, Week-end et gère certains suppléments. Elle s'occupe notamment d'aménagement du territoire et affiche une prédilection pour les enquêtes et les approches magazine. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.