Cornavin – Les pizzas de l’Âge d’or restent mythiques! Ce restaurant fut le premier, à Genève, à proposer cette spécialité napolitaine en 1955. Réalisée en pâte levée, la recette n’a pas changé depuis soixante-sept ans. Alain Giroud

Les Genevois ne mangeaient pas de pizzas avant 1955! Ils ont découvert cette fameuse spécialité napolitaine il y a soixante-sept ans dans la première pizzeria du canton, l’Âge d’or. À l’époque, les galettes servies étaient petites, cuites dans des moules et confectionnées en pâte levée. Eh bien cela n’a pas changé! À part un petit détail, les pizzas sont proposés en deux tailles. Car beaucoup de clients les comparaient avec celles de la concurrence. Toutefois, on préfère l’originale, cuite au four à bois, assez épaisse, au fond croustillant et au cœur tendre.