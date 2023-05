Horticulture à Genève – Les pivoines sont prêtes pour la Fête des mères Quentin Weideli cultive cette fleur sur plus d’un hectare et demi à Vésenaz. Éclats de couleurs et de senteurs. Mathilde Berclaz

L’horticulture est une affaire de famille. Diplômé de Lullier, Quentin Weideli a repris l’exploitation Jousson des mains de ses grands-parents en 2012. LUCIEN FORTUNATI

Elles sont corail, blanches, rose pâle ou fuchsia: Quentin Weideli cultive 17 variétés de pivoines de fin avril à fin juin. À côté de ses pois de senteur, iris et dahlias, l’exploitation Jousson Fleurs, à Vésenaz, dédie plus d’un hectare et demi à sa fleur vedette. La récolte de la pivoine a commencé il y a deux semaines et l’horticulteur s’en réjouit: «Nous pourrons en proposer quelques variétés lors de la Fête des mères du 14 mai.»

«Nous devons les couper pile au bon moment! Trop tôt elles n’écloraient pas, trop tard elles se faneraient rapidement après l’achat.» Quentin Weideli, Horticulteur

La fleur aux larges pétales parfumés est récoltée alors qu’elle est encore à l’état de bourgeon. «C’est tout un art. Nous devons les couper pile au bon moment! Trop tôt elles n’écloraient pas, trop tard elles se faneraient rapidement après l’achat», explique Quentin Weideli, en marchant parmi les allées de plants.

Un savoir-faire particulier

Pour savoir si la fleur est prête à être cueillie, l’horticulteur genevois touche son bourgeon. «Ici, nous ne sommes que trois à savoir repérer si une pivoine est prête à la récolte ou non», un savoir-faire rare qui demande minutie et concentration.

Une autre spécificité de la pivoine est la longévité de ses plants: plus de dix ans. «Les gens pensent que c’est une culture qui rapporte beaucoup d’argent car la plante est vivace. Ils oublient que pendant les cinq premières années, elle ne peut pas être récoltée. Au début, c’est un investissement qui ne rapporte rien», détaille Quentin Weideli, tee-shirt, jean et baskets aux pieds.

Secteur aux prix stables

L’exploitation Jousson porte le nom de l’arrière-grand-papa de Quentin Weideli. Lorsque l’horticulteur diplômé de Lullier la reprend des mains de ses grands-parents en 2012, il décide de garder ce nom bien connu des amateurs de fleurs genevoises.

Par curiosité, le trentenaire a comparé les tarifs exercés par son grand-père et les siens. Résultat: ils ont très peu évolué. «Les dépenses ont augmenté, comme partout, mais nous ne pouvons pas élever nos prix, car nous ne serions plus concurrentiels par rapport aux fleurs étrangères», regrette-t-il.

Pour garder le cap, Quentin Weideli ne s’arrête jamais réellement, «hormis quelques jours de congé par-ci, par-là». L’exploitation dispose d’un magasin à Vésenaz et garantit une présence au marché de Rive et des Pâquis. En période creuse, elle propose des branchages, des sapins de Noël et quelques fleurs de France et d’Italie. Et, dès février, avec l’arrivée des tulipes, l’horticulteur vit «au rythme de ses fleurs».

