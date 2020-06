Plein air – Les piscines fêtent leur réouverture sans bousculade Cette journée de samedi ressemble à une répétition générale grandeur nature. Visite à la piscine du Lignon, plus belle que jamais. Thierry Mertenat

Genève, le 20 juin 2020.

Piscine du Lignon: ouverture de la saison, les premiers nageurs arrivent.

Depuis la gauche: Yannick et François, adeptes du double kilomètre quotidien. Frank Mentha

Ils se prénomment François et Yannick, deux employés des Services industriels faisant la paire, palmée, les doigts de main s’effaçant derrière les plaquettes de nage. Elles se prénomment Alice et Carine, une fille et sa mère, pratiquant ensemble un crawl de manuel familial.