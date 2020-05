Plein air – Les piscines attendent le feu vert de Berne Les bassins du canton sont en eau, les équipes prêtes à accueillir leurs clients, mais on ne nagera sans doute pas avant la mi-juin. Thierry Mertenat

Aux Bains des Pâquis, on compte les jours, depuis le 13 mars, pour rouvrir la rotonde, la buvette et les plages. Laurent Guiraud

Le dimanche 10 mai, par beau temps, ce journal titrait, avec la bénédiction du Seigneur: «Le grand plouf dans les piscines n’est pas pour demain.» Personne n’a démenti la mauvaise nouvelle. Et deux semaines plus tard, toujours sous le soleil, on en est où? Mauvaise nouvelle confirmée: les dix-huit bassins du canton restent tous fermés «jusqu’à nouvel avis». L’avis viendra de Berne, mais pas avant le mercredi 27 mai.