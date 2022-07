Votation générale – Les pilotes de Swiss rejettent la nouvelle convention collective La question de savoir si une grève sera lancée reste ouverte. Aeropers, leur syndicat, s’est montré prêt à poursuivre les négociations.

Près de 80% des pilotes ont refusé la nouvelle CCT proposée par Swiss lors d’une votation générale. AFP/FABRICE COFFRINI

Une large majorité des pilotes de la compagnie Swiss rejettent la nouvelle convention collective de travail (CCT) 2022 qui leur était proposée: près de 80% l’ont refusée lors d’une votation générale. Leur syndicat Aeropers exige de la direction qu’elle apporte rapidement des améliorations.

La stabilité du trafic aérien pourrait ainsi être assurée durant l’été et l’automne, a indiqué Aeropers dimanche. La question de savoir si une grève sera lancée reste ouverte. Aeropers s’est montré prêt à poursuivre les négociations. Les pilotes de Swiss sont sans CCT depuis avril.

Selon le syndicat, la direction de Swiss a refusé en février une déclaration d’intention, empêchant ainsi la continuité de la CCT sans interruption après le 1er avril. Aeropers est néanmoins retourné à la table des négociations et les pilotes ont continué à voler.

Swiss avait résilié la CCT de 2018 en invoquant un manque de résistance à la crise. Or, écrit Aeropers, c’est précisément grâce à cette convention que la compagnie aérienne a traversé la crise avec succès. De plus, le syndicat et la direction ont trouvé ensemble de nombreuses solutions lors de la pandémie de Covid-19.

Pas de gestion de la crise

Selon le syndicat, la CCT rejetée par 80,5% des pilotes aurait réduit leur participation aux bénéfices durant les bonnes années et rendu possible une croissance encore plus vive, au détriment du personnel. Cela n’a que très peu à voir avec une gestion de crise, estime Aeropers. La direction n’a pas tenu compte de l’amélioration rapide de ces derniers mois.

La CCT 2022 aurait détérioré durablement les conditions de travail. Comme les pilotes ne peuvent changer d’employeur qu’à perte, ils en sont fortement dépendants, fait valoir le syndicat. Swiss aurait voulu en profiter. Aeropers entend désormais mener une enquête auprès de ses membres.

Swiss examine les prochaines étapes

De son côté, Swiss fait savoir dimanche dans une prise de position qu’elle regrette ce refus après plusieurs mois d’intenses négociations. La compagnie aérienne estime que ce rejet n’aura pas de répercussions sur le trafic aérien. Selon elle, la CCT 2022 représentait un compromis qui tenait compte de manière équilibrée des intérêts de la compagnie aérienne et du personnel du cockpit.

La nouvelle CCT aurait offert une stabilité de quatre ans dans un «environnement aérien très volatile». En conséquence, Swiss poursuit sa ligne en l’absence de contrat avec ses pilotes.

La compagnie aérienne est tributaire de partenaires dignes de confiance, ajoute-t-elle. C’est un fait nouveau que le comité de l’association des pilotes n’ait pas recommandé à ses membres d’accepter la CCT élaborée et signée en commun. Swiss va examiner de plus près la future collaboration avec le «comité actuel d’Aeropers». La porte reste toutefois ouverte pour une CCT.

