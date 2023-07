Concours: tentez de gagner le jeu – Les «Pikmins» font leur grand retour sur Switch Nous avons pu tester le nouveau jeu vidéo «Pikmin 4». Un jeu de stratégie en temps réel qui a pour objectif de séduire petits et grands. Découvrez notre critique. Lauriane Sanchis

Après dix ans d’absence, la licence «Pikmin» fait son grand retour sur Switch. Mais revenir après autant de temps, c’est un pari risqué. Avec «Pikmin 4», Nintendo doit à la fois conquérir un nouveau public tout en séduisant une nouvelle fois les fans de la première heure.

«Pikmin», c’est quoi?

Mais d’abord, reprenons les bases: «Pikmin», c’est quoi? C’est un jeu de stratégie en temps réel, inventé par Shigeru Miyamoto, le co-créateur de «Zelda» ou encore de «Mario». Contrairement à ses grands frères mondialement connus, la franchise «Pikmin» essuie un succès relatif auprès du public européen alors qu’elle est très appréciée au Japon.

Dans chacun des jeux «Pikmin», on incarne un explorateur venu de l’espace, qui s’échoue sur une planète inconnue et hostile. Pour retourner sur notre planète d’origine, nous devons sauver les naufragés de notre équipage tout en récupérant des «trésors» dans le but de réparer notre vaisseau. Pour nous aider dans cette tâche, nous sommes accompagnés d’une armée de petites créatures travailleuses: les Pikmins. Chaque Pikmin a des capacités variées qui nous permettent de résoudre de nombreux puzzles et venir à bout des obstacles disséminés sur la carte.

Un nouvel opus accessible à tous

Dans ce nouvel opus, l’ADN des jeux «Pikmin» est préservé. Une bonne nouvelle pour les fans, mais cela risque de moins plaire à ceux qui ne connaissent pas encore la licence. En effet, on retrouve le graphisme «kawaï» (ndlr: «mignon» en japonais) caractéristique de cette franchise, mais malheureusement celui-ci est un peu vieillissant. De plus, lorsqu’on commence le jeu, on est confronté à un long tutoriel dirigiste qui pourrait agacer certains joueurs confirmés.

Dans «Pikmin 4», vous serez désormais accompagnés d’«Otchin», un adorable chien, qui permet, entre autres, de dynamiser le gameplay. CAPTURE D’ÉCRAN

Passé ces étapes, on découvre un jeu apaisant qui reprend les codes des jeux vidéo modernes, notamment de certains RPG (ndlr: jeux de rôle), mais de manière simplifiée. Il est désormais possible de créer des outils et d’améliorer nos compétences et celles d’ «Otchin», notre drôle de chien. Ce dernier nous accompagne dans toutes nos pérégrinations et apporte un second souffle à notre manière de jouer et de résoudre les énigmes.

Les efforts faits pour améliorer le gameplay (c’est-à-dire la façon dont on joue), notamment avec un ciblage des ennemis facilité, contribuent à rendre le jeu plus fluide et dynamique. On ne le dira pas assez, la force de «Pikmin 4» réside dans le fait qu’il soit accessible à tous; du gameur novice au confirmé, de l’enfant à l’adulte.

Le mode coopératif du jeu, la grande déception

Néanmoins, si «Pikmin 4» est parvenu à séduire mon âme de «casual gameuse», je dois avouer avoir été déçue par le mode co-op proposé dans ce nouvel opus. Alors que dans «Pikmin 3», on pouvait réellement jouer en duo dans le mode histoire, cette fois-ci le deuxième joueur est relégué au second plan. Il se contente d’épauler le joueur principal en lançant des cailloux contre les ennemis ou en nourrissant «Otchin». Idéal pour jouer avec notre petite sœur ou notre petit frère, mais pas très intéressant quand on veut jouer entre amis.

Tentez de gagner le jeu

Pour vous faire votre propre avis sur «Pikmin 4» , la «Tribune de Genève» et Nintendo vous offrent l’occasion de gagner le jeu. Pour tenter de gagner, répondez à notre quiz et nous tirerons au sort le vainqueur mercredi 26 juillet. L’heureux gagnant sera contacté par mail.

Attention, pour participer au concours, il est nécessaire de résider en Suisse ou d’avoir à disposition une adresse postale suisse.

