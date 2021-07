Lettre du jour – Les piétons se sentent en danger Opinion Courrier des lecteurs

FRANK MENTHA

Genève, 8 juillet

Les travaux entrepris sur le pont du Mont-Blanc me fâchent, car ils révèlent les inégalités des politiques de la mobilité douce qui abandonnent la sécurité des piétons face aux deux-roues.

Aux extrémités du trottoir amont du pont, très fréquenté des cyclistes qui y maltraitent la coexistence avec nous, d’énormes panneaux d’interdiction de circuler, accompagnés d’invitations à mettre pied à terre, tandis que des chicanes entravent le passage, ne dissuadent pas les cyclistes d’y rouler.

La grande majorité d’entre eux ne descendent même pas de leurs deux-roues pour franchir les obstacles gênants, ou alors pour les déplacer, et poursuivent leur route sans imaginer que, frôlés par des véhicules trop rapides, nous autres piétons sommes dérangés dans nos promenades et nous sentons en danger. Malheureusement, les autorités absentes encouragent les cyclistes dans leurs comportements et refusent de protéger les piétons.

Les cycles sont cependant déviés vers le pont des Bergues à partir du Jardin anglais, et pour y accéder beaucoup empruntent le passage sous le pont du Mont-Blanc, dont les rampes descendantes leur donnent un élan qu’ils ne freinent pas malgré une dangereuse absence de visibilité, surtout lorsque les pluies rendent le sol très glissant. C’est choqué par le mépris des cyclistes vis-à-vis d’un ouvrier qui travaillait dans ce passage que j’ai décidé de rédiger ces mots de colère. Il avait pourtant déposé un cône de distance qui jamais n’a empêché les vélos de menacer sa sécurité de leur vitesse, et je veux augmenter de ma voix la sienne qui les interpellait pour leur demander de l’attention sans obtenir la moindre considération.

Malheureusement, je ne vois pas grand-chose à ajouter pour conclure, que l’usuel refrain aux accents un peu populistes sur la nécessité d’attendre l’accident pour agir, que je serais bien tenté de formuler aux autorités, dont je désespère plus que jamais en voyant les policiers nombreux sur les trottoirs de la rue du Mont-Blanc refuser d’adresser la moindre remarque aux cyclistes qui se les sont appropriés depuis le début des travaux.

Je me borne à lancer une simple revendication de sécurité pour les ouvriers engagés sur la voie publique menacés par les deux-roues, et d’égalité pour toute la population qui privilégie la mobilité douce, dont les piétons comptent, mais n’y croyant plus.

Eric Genoud

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.