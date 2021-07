Mobilité genevoise – «Les piétons attendent trop aux feux!» Le parlement demande au Canton et à la Ville de travailler ensemble à l’élaboration d’itinéraires favorisant la marche. Entretien avec la députée Caroline Marti. Marc Moulin

Genève, le 13 mars 2019. La députée Caroline Marti lors d’une assemblée de son parti. PIERRE ALBOUY

L’État est invité à travailler avec la Ville de Genève et ses voisines dans un groupe ad hoc en faveur des piétons. En adoptant le plan d’actions de la mobilité douce, une majorité des députés siégeant à la Commission des transports du Grand Conseil a tenu à ajouter cette exigence. Une minorité (UDC et MCG) a d’ailleurs rejeté cette feuille de route en arguant du fait que la marche serait insuffisamment prise en compte. Auteure du rapport de majorité, Caroline Marti (PS) préside par ailleurs la section genevoise de l’Association transports et environnement (ATE).