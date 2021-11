Ils déboulent en Bourse cet après-midi – Les pickups électriques Rivian vaudront 70 milliards Le constructeur américain de 4x4 électriques place ses actions en profitant de la frénésie sur Tesla. Beaucoup ont le mot «bulle» en tête. Pierre-Alexandre Sallier

Le nouveau pickup de Rivian, mardi sur le parking du nouveau constructeur de véhicules électriques, à Brooklyn. Soutenue par Amazon, Rivian tente de convaincre les milieux financiers que son activité pèsera plus lourd que celle d’un Ford. AFP

La question est dans tous les esprits depuis plus d’un an. Et la valeur de 70 milliards de dollars qui devrait être apposée cet après-midi sur le capot des Rivian la fait ressurgir avec plus d’acuité. Cette entrée en Bourse extraordinaire n’allume-t-elle pas de nouveau les voyants «bulle» au rouge?