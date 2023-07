Tour de France – Les phénomènes du cyclisme mettent à mal les tacticiens Ils se nomment Pogacar, van der Poel ou van Aert et donnent des cheveux blancs aux directeurs sportifs en raison de leur spontanéité en course. L’inattendu début d’étape mardi a parfaitement illustré cette tendance. Chris Geiger Issoire

Wout van Aert et Tadej Pogacar mettent régulièrement le feu au peloton. AFP

Un début de 10e étape qui défie toute forme de logique. Encore une fois. L’attaque de Romain Bardet, dès le 11e kilomètre, a mis le feu aux poudres et au peloton, mardi dans le col de la Moréno. Dans la roue du Français ont sauté le maillot jaune Jonas Vingegaard et son dauphin au classement général Tadej Pogacar. Ni plus, ni moins. De quoi totalement chambouler les stratégies mises sur pied dans les cars des équipes quelques minutes plus tôt.