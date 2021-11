Lutte contre le coronavirus – Les pharmaciens vaudois tenus à l’écart de la Semaine de vaccination

La Confédération et les cantons ont sorti «l’artillerie lourde» pour convaincre les indécis mais n’ont pas impliqué les pharmaciens dans la campagne nationale, déplore la Société vaudoise de pharmacie.

Les pharmaciens vaudois ont administré plus de 70’000 doses de vaccin à ce jour. (Photo d’illustration)

Les pharmaciens vaudois regrettent de n’avoir pas été associés à la Semaine de vaccination contre le Covid-19, qui se tient actuellement en Suisse. Ils rappellent que les pharmacies jouent un rôle «crucial» dans la lutte contre la pandémie par l’information qu’elles dispensent aux patients, les tests et la vaccination. Ils aimeraient également être mieux rémunérés pour leur travail en faveur de la vaccination.

Avec la Semaine de la vaccination, la Confédération et les cantons ont décidé de sortir «l’artillerie lourde» pour convaincre les indécis. Concerts, Facebook live, informations: «rien n’est laissé au hasard, mis à part l’implication des pharmaciens dans cette campagne», critique jeudi la Société vaudoise de pharmacie.

Les pharmaciens vaudois se sont «massivement investis» dans la vaccination en administrant plus de 70’000 doses. Et ceci pour une somme «qui ne couvrait largement pas le temps qu’il a fallu investir pour convaincre», explique le communiqué de presse.

«Absence de reconnaissance»

Alors que les pharmaciens sont sollicités pour une troisième dose, certains ne comprennent pas pourquoi ils n’ont pas été impliqués dans cette campagne. «L’absence de reconnaissance des autorités démotive ces acteurs de soins de base», ajoute la SVPH.

Les pharmaciens vaudois demandent à être mieux impliqués dans les campagnes. Ils souhaitent également que le canton relève la rémunération de l’acte, comme c’est le cas dans les cantons de Berne et Zurich. Aujourd’hui, pour vacciner les hésitants, le pharmacien doit prendre plus de temps pour écouter, répondre et rassurer, rappelle la SVPH.