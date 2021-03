Covid-19 – Les pharmaciens jugent le passeport vaccinal «discriminatoire» Les pharmarcies plaident en faveur d’une attestation incluant aussi les résultats des dépistages, qu’elles seraient en mesure de délivrer. Aurélie Toninato

Photo d’illustration. KEYSTONE

Le principe d’un passeport vaccinal, appelé aussi «sanitaire» ou «vert», octroyant des avantages aux personnes vaccinées – comme fréquenter les centres sportifs, spectacles et restaurants – est déjà une réalité dans certains pays, pour ne citer qu’Israël ou l’Islande. En Suisse, l’idée fait son chemin, non sans faire de remous, soulevant des critiques éthiques et juridiques. Aujourd’hui, ce sont les pharmaciens suisses qui annoncent leur opposition.

Après une prise de position de la Société vaudoise de pharmacie vendredi, c’est au tour de PharmaGenève de sortir du bois. «Tant que nous n’avons pas les doses suffisantes pour vacciner tous ceux qui le souhaitent, un passeport qui contiendrait uniquement des informations sur la vaccination nous paraît très discriminatoire, déclare Rémi Lafaix, président. Cela reviendrait à priver d’accès à certaines manifestations, voire interdire certains déplacements à ceux qui ne sont pas vaccinés.»