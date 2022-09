Grain de sable – Les petits plaisirs dans les grands Gregory Wicky

Bonne surprise, il y a quelques jours, à la lecture de commentaires sur le site web de ce journal. Au pied d’un article sur la pénurie d’énergie à venir, en lieu et place des engueulades courantes en cet espace, des lecteurs partageaient leurs astuces et bons plans. Où l’on préconisait avec entrain de renoncer aux bruyantes souffleuses de feuilles – «vive le bon vieux balais!» –, de suspendre son linge aux fenêtres plutôt que de faire tourner le séchoir «comme en Italie!», de ne pas chauffer les pièces vides.

Sans juger de l’originalité ou des bénéfices potentiels de ces suggestions, leur ton constructif avait quelque chose de rafraîchissant. Comme si on comprenait soudain que les ressources de notre planète étaient communes et limitées, que vivre au-dessus de nos moyens n’avait rien de nécessaire, encore moins de festif (viennent en tête des images de Doha ou de Las Vegas, clignotant et climatisant jour et nuit au milieu du désert).

«Ces joies simples ne le sont pas. Elles dépendent de conditions incroyablement coûteuses et complexes, on commencerait presque à se dire miraculeuses.»

Les événements de ces dernières années nous rendent-ils moins sots? Pandémie, menace climatique exponentielle, guerre et crise énergétique bousculent en tout cas méchamment notre rapport au monde. Prenons ce qu’on a eu coutume d’appeler les «petits plaisirs de la vie»: un bon bain chaud à la fin d’une grosse journée, un petit repas entre amis, une balade en forêt… On comprend désormais – ou on se rappelle – que les arbres font partie d’un écosystème vulnérable, que le bain coûte un bras en termes d’énergie, tout comme le poulet rôti sur la table, autour de laquelle on ne pourra d’ailleurs se réunir qu’à la condition qu’un virus tueur ne circule pas ou que des bombes ne nous tombent pas au coin de la figure.

Ces joies simples ne le sont pas. Elles dépendent de conditions incroyablement coûteuses et complexes, on commencerait presque à se dire miraculeuses. Pour le 99,99% de son histoire, l’humanité n’a pu que rêver aux conforts dont nous disposons aujour­d’hui. Ils ne semblent pourtant pas nous avoir amené le bonheur. Osons donc la question suivante: et si les pénuries, en plus de nous rendre plus malins, pouvaient contribuer à nous rendre un peu plus heureux? Si, plutôt que de craindre un retour à l’âge de pierre, nous parvenions à nous émerveiller un peu de ces trésors?

On peut choisir de dire que tout ça sent le vœu pieux à plein nez. Comme les rêveries que certains ont entretenues au début de la pandémie au sujet d’un «monde d’après» plus solidaire. On peut choisir de stocker du mazout comme certains stockaient alors les nouilles. On peut aussi choisir d’y croire un peu. Commentaires constructifs bienvenus!

