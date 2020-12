Témoignages – Les petites joies découvertes par les Genevois au cours d’une année noire Redécouverte du temps en famille, nouvel élan pour la cuisine, réaménagement de la maison, réorientation professionnelle… Le confinement a poussé certains à des changements salutaires. Céline Garcin

Le retour brutal à la maison et la perte des contacts sociaux ont été pénibles pour presque tout le monde. Mais le temps retrouvé a aussi permis de se consacrer à des activités simples et parfois nouvelles, comme la cuisine pour certains. Getty Images

L’année 2020 a été éprouvante. Les adaptations constantes aux diverses mesures sanitaires ont mis nos nerfs à rude épreuve. Notre vie sociale et culturelle a subi un frein brutal. Et de nombreuses incertitudes demeurent pour l’année prochaine. La tentation est forte de dresser un bilan totalement sombre des douze mois écoulés. Mais avec ses contraintes exceptionnelles, l’année 2020 nous a aussi donné l’occasion de changer nos habitudes et de revoir nos priorités. Plusieurs Genevois ont accepté de nous livrer ces leçons de vie forcées mais souvent salutaires que la crise et le confinement leur ont apprises.