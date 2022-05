Jeux d’argent – Les pertes des joueurs de paris sportifs ont fortement augmenté Les paris sportifs sont très addictifs et nécessitent un meilleur encadrement légal, alerte le Groupement romand d’études des addictions.

Le cocktail restrictions sociales, Euro du football et campagne marketing spécialement agressive ciblée sur les très jeunes permet probablement d’expliquer l’augmentation massive des paris sportifs. KEYSTONE/EPA/NIGEL RODDIS

Les pertes des joueurs de paris sportifs ont augmenté de plus de 50% en 2021, et elles se sont multipliées par dix en 10 ans. Il est urgent d’améliorer l’encadrement légal de ces offres, selon le Groupement romand d’études des addictions (GREA).

Les paris sportifs représentent l’une des offres les plus addictives et s’adressent en particulier à un public jeune et vulnérable, s’inquiète le GREA mercredi dans un communiqué. Les années 2020 et 2021 ont été «particulièrement difficiles» pour la santé mentale des jeunes, en raison de la pandémie de Covid-19.

À lire Abo Dépendance aux jeux d’argent Un plan jeunesse pour faire face aux risques Abo Jeux d’argent Berne juge licite une pub pour des paris sportifs en ligne Le cocktail restrictions sociales, Euro du football et campagne marketing spécialement agressive ciblée sur les très jeunes permet probablement d’expliquer l’augmentation massive du produit brut des paris sportifs, estime le GREA. Les paris sportifs généraient environ 3 millions de francs par an il y a 10 ans. Les recettes sont montées à 12 millions en 2018, à 25 millions en 2020 puis à 38 millions en 2021.

«Il est temps d’encadrer la promotion excessive de ces offres», réclame le GREA. Le groupement cite l’exemple du voisin français, qui a édicté des règles précises pour l’encadrement des campagnes publicitaires.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.