Des règles à changer? – Les pertes de temps, ce fléau que le football cherche à bannir En moyenne, sur 90 minutes, le temps effectif d’un match est de moins de 60 minutes. La FIFA et l’International Board vont mener des tests pour tenter de réduire l’écart. Valentin Schnorhk

L’arbitre montre l’affichage du numéro annonçant le changement de joueurs pendant le match de football. (Photo d’illustration) SHUTTERSTOCK

Qu’est-ce qu’un football plus pur? Le débat se veut large. Dans les hautes sphères du football, c’est la quête d’un jeu plus rapide, plus dynamique qui anime ceux qui le décident et édictent ses règles. En l’occurrence, la FIFA et l’IFAB (l’International Board, l’instance qui a la main sur les lois du jeu).