Théâtre – Les personnages d’Ibsen sonnent juste à l’Orangerie «Un ennemi du peuple» date de 1882 mais sa modernité en impose dans la mise en scène d’Eric Devanthéry. Benjamin Chaix

Les acteurs Léonie Keller, Sven Devanthéry et Xavier Fernandez Cavada: la famille Stockmann. MAGALI DOUGADOS

D’Henrik Ibsen on connaît mieux «Une maison de poupée» (1879) ou la magistrale «Hedda Gabler» (1891). Ces pièces norvégiennes ont fait le tour du monde et sont données toujours avec succès près d’un siècle et demi après leur création. «Un ennemi du peuple» date de 1882 et sa première représentation en français a eu lieu en 1893 à Paris. Donnée cet été au Théâtre de l’Orangerie (TO), cette comédie sociale, et sous certains aspects épique, affirme sa modernité.

Le metteur en scène Eric Davanthéry et le scénographe Julien Brun ont installé le public dos au plus long mur de l’Orangerie, sur un gradin placé face aux verrières à travers lesquelles on devine le jardin. Cette disposition s’accorde avec la présence de la lumière du jour déclinant, composante bienvenue qui épargne au spectateur de passer, à 20 heures, des splendeurs d’un soir d’été à l’obscurité totale d’une salle de spectacle ordinaire. Le jour pénètre et avec lui de l’eau qui suinte des cintres.