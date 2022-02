Révision de la loi – Les pères du parlement auront enfin leur congé En raison d’un oubli, les élus n’ont pas droit aux dix jours offerts après la naissance d’un enfant. Le National empoigne le problème cette semaine. Florent Quiquerez

Philippe Nantermod (PLR/VS), ici avec son fils en 2020, fait partie des élus qui se sont battus pour le congé paternité. Chris Blaser

Depuis le 1er janvier 2021, tous les pères de ce pays ont droit à deux semaines de congé après la naissance de leur enfant. Tous? Non. Un lieu peuplé d’irréductibles résiste encore et toujours: la Coupole fédérale. Une exception qui ne devrait plus durer très longtemps toutefois. Selon nos informations, la Commission des institutions politiques du National va tenter de corriger cette erreur en fin de semaine.