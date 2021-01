Lettre du jour – Les pérégrinations d’un paquet Thérèse Gindraux

Genève, le 15 décembre 2020. Reportage en compagnie de Thierry Wetzel, facteur à La Poste, lors d'une tournée de livraison de colis dans le quartier de Grand-Pré. Les paquets sont très nombreux en cette semaine de veille de fêtes de fin d'année. Ci-dessus, le char avec les colis à livrer. ©Pierre Albouy

Vésenaz, 20 janvier

Courant décembre, des millions de paquets ont été envoyés et reçus en Suisse. Combien de temps faudra-t-il à La Poste pour s’adapter à la situation?

On élimine de petits bureaux sous prétexte que l’on ne s’écrit plus que des e-mails, mais augmente-t-on pour autant le personnel destiné aux paquets? Et est-ce que les centres de tri sont vraiment la panacée?

Que dire, en effet, d’un paquet d’un peu plus de 4 kg, contenant des brochures, qui a mis plus de trois semaines pour arriver de Lyon à Genève?

Mis à la poste lyonnaise le 11 décembre 2020 à 16 h 20, avec délai de livraison le 22 décembre, il n’est arrivé à Genève que le 5 janvier 2021!

Il avait été timbré à 22,45 € (tarif normal) au lieu de 6,98 (tarif spécial pour «livres et brochures») ceci pour éviter un délai d’acheminement «qui risquerait d’être de deux à trois semaines» selon le préposé français

Voulez-vous savoir combien de kilomètres il a parcourus avant d’arriver à destination? Plus de 1512 km! Alors que Lyon est à 150 km de Genève environ, soit à une heure et demie de train ou de voiture. Pas très écologique! Voici son parcours: Lyon – Roissy, Roissy – Chailly-Mazarin (centre de tri français), Chailly-Mazarin – Orly, Orly – frontière française – frontière suisse – Zurich, Zurich – Urdorf, Urdorf – Frauenfeld, Frauenfeld – Daillens (centre de tri suisse romand), Daillens – Genève. Douze jours en France et douze jours en Suisse!

Il est loin le temps où mes parents et leurs amis s’extasiaient sur la sûreté et la rapidité de la poste suisse, la meilleure au monde!