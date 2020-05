Canton de Neuchâtel – Les pêcheurs pourront tirer le grand cormoran Les députés neuchâtelois ont modifié le concordat concernant la chasse sur le lac de Neuchâtel. Les pêcheurs au bénéfice d’un permis de chasse spécial et les chasseurs avec leur permis annuel pourront tirer le cormoran à proximité des filets et nasses.

Les pêcheurs professionnels neuchâtelois seront aidés financièrement et auront le droit de chasser le cormoran (photo symbolique). KEYSTONE/LAURENT DARBELLAY

Le Grand Conseil neuchâtelois a accepté mercredi de soutenir financièrement la pêche professionnelle. Les pêcheurs auront aussi le droit de tirer le grand cormoran, si le volatile se trouve à proximité de leurs filets et nasses.

Depuis 2017, les pêcheurs professionnels du lac de Neuchâtel subissent une baisse importante et continue de leurs rendements. Le recul dépasse les 70%, entre 2016 et 2019.

La diminution concerne essentiellement les palées et bondelles, qui constituent la principale source de revenus des pêcheurs professionnels. Cette baisse est due à plusieurs facteurs, comme la pauvreté du lac en nutriments, des conditions de reproduction peu favorables et une pression importante de prédation des cormorans.

Le canton a prévu de soutenir les douze entreprises de pêche du canton durant trois ans. Pour cette année, le canton déboursera 150’000 francs et pour 2021 et 2022, 100’000 francs par an. Une réévaluation de la situation est prévue dès 2023. Selon l’évolution de la situation, le Conseil d’Etat pourrait proposer la poursuite des aides, leur réduction ou leur interruption.

Chasseurs mécontents

Les députés ont aussi accepté sans opposition la modification du concordat concernant la chasse sur le lac de Neuchâtel. Le texte concerne aussi Vaud et Fribourg. Les pêcheurs au bénéfice d’un permis de chasse spécial, délivré gratuitement, pourront tirer le cormoran à proximité de leurs filets et nasses.

Les chasseurs, en possession d’un permis annuel, pourront également tirer le cormoran, tout comme le canard col-vert. Par contre, les fuligules milouin et morillon, le grèbe huppé et la foulque macroule ne seront plus chassables sur le lac de Neuchâtel. Les chasseurs sont mécontents de cette évolution et pourraient être moins enclins à prendre un permis.

( ATS/NXP )