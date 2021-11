Installations lacustres – Les pêcheurs genevois déçus de leur nouvelle maison

Il est apparu avec les nouvelles installations de la plage des Eaux-Vives et se fond parfaitement dans le paysage. Gris et froid, à l’image de cette matinée automnale. Le bâtiment de béton, devant lequel passent, parfois sans le voir, les badauds qui se rendent au restaurant de la plage abrite la nouvelle Maison de la pêche. Elle a remplacé les petites cabanes de bois qui faisaient face à la jetée du Jet d’eau.

«Fermez la porte derrière vous, on est en pleine bise et ça fait des courants d’air. C’est pas difficile, on a tous la crève!» Pour Michel Perrissol, la pêche du matin a été bonne. Il faut dire qu’on est en pleine saison de la perche. «Même si elles se vendent moins bien à cause de la chasse», concède le pêcheur qui fournit surtout des restaurateurs du canton. Avec son collègue Francesco, ils lèvent les poissons piégés dans le filet. Les deux hommes travaillent sur la plateforme extérieure avec, pour seule ambiance sonore, les cris des oiseaux du lac et le clapotis de l’eau sur les bateaux. La vue vaut le détour. L’espèce de petite terrasse abritée fait face à la Nautique et aux arbres colorés de Cologny.