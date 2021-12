Cauchemar de Noël – Les Pays-Bas sont confinés jusqu’au 14 janvier Le variant Omicron déferle sur l’Europe. C’est le gouvernement néerlandais qui a pris les mesures les plus strictes à ce jour, mais d’autres suivent. Andrés Allemand Smaller

Tous les magasins non essentiels ont fermé ce dimanche aux Pays-Bas. Leurs portes resteront closes jusqu’au 14 janvier. KEYSTONE

Ce n’est sans doute pas la dernière fois que la police de Rotterdam devra sortir les canons à eau. Dimanche après-midi, les forces de l’ordre ont dû intervenir à proximité du stade De Kuip pour disperser des dizaines d’émeutiers furieux de ne pas pouvoir assister au match opposant l’Ajax Amsterdam au Feyenoord. Et pour cause: depuis ce dimanche et pour quatre semaines, toutes les rencontres sportives devront avoir lieu sans spectateurs. C’est l’une des nombreuses mesures prises pour tenter de freiner la progression de la pandémie, amplifiée par le nouveau variant Omicron.