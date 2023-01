Sondage de PwC à l’occasion du WEF – Les patrons suisses sont les plus optimistes du monde Les CEO pensent que le ralentissement sera passager. Ils maintiendront les emplois et déclarent vouloir améliorer leur attractivité. Pierre Veya

La très grande majorité des entreprises suisses (ici une fabrique appenzelloise de textiles) ne doutent pas qu’elles parviendront à rebondir, une fois le creux de la vague passé. KEYSTONE

Les chefs d’entreprise suisses sont plus optimistes que leurs homologues étrangers. Ils pensent que le ralentissement économique sera passager et ne les obligera pas à des mesures trop drastiques. Ainsi, une très grande majorité (plus de 60%) n’envisage pas de licencier ou de baisser les salaires (83%).