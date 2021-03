Perspectives de croissance – Les patrons suisses misent à fond sur le numérique Les recherches de PwC Suisse démontrent que les entreprises helvétiques craignent de moins en moins le coronavirus. Philippe Rodrik

Le directeur général de PwC Suisse, Andreas Staubli, observe une volonté de tirer parti des conséquences de la pandémie, dans de nombreuses entreprises du pays. PwC Suisse

Ouf! La majorité des dirigeants d’entreprises suisses retrouvent leur optimisme. Le nombre des CEO (chiefs executive officers) s’exprimant en ce sens au début de l’année, au cours de l’enquête du consultant PwC Suisse, a en effet presque triplé par rapport aux observations effectuées un an plus tôt. Les patrons helvétiques craignent donc de moins en moins le coronavirus. Ils misent en plus à fond sur le numérique pour se donner un maximum de chances de croissance.

PwC effectue son «Annual Global CEO Survey» depuis près d’un quart de siècle. Sa dernière édition lui a permis de consulter les directions de plus de 110 sociétés helvétiques, dont plus d’un cinquième sont cotées en Bourse. Le millésime 2021 s’inscrivant dans un contexte historique, de crise sanitaire et économique, il retient évidemment une attention toute particulière. Le président du directoire de PwC Suisse, Andreas Staubli, détecte un premier enseignement majeur des expériences vécues en 2020: «Plus de 90% des CEO interrogés dans le pays souhaitent investir dans la transformation numérique sur trois ans. Ils voient dans l’évolution rapide des technologies une opportunité de tirer parti des conséquences de la pandémie.»