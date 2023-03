Quelques figures de la direction de Credit Suisse – actuelles ou anciennes – visées par la vindicte (de gauche à droite):

. Axel Lehmann , ancien membre du comité exécutif d’UBS, préside le conseil d’administration depuis un an. En décembre, il indiquait que les retraits des clients étaient «complètement stabilisés».

. Severin Schwan , ancien patron de Roche et actuel président du groupe pharmaceutique, il a siégé au conseil d’administration de 2014 à 2022, ce qui en fait l’un des plus anciens membres.

. Urs Rohner , ancien responsable juridique, a été élu à la présidence du conseil d’administration en 2012. Il a reçu environ 42 millions de francs durant son mandat.

. Brady Dougan , le financier américain qui a dirigé la banque entre 2007 et 2015, avait touché près de 90 millions en 2010 – au titre d’une année de travail et d’un joli plan «d’incitation».

KEYSTONE