Finale de National League – Les patinoires débordent, les prix des billets flambent La série entre Ge/Servette et Bienne, qui commence vendredi, fera le plein. Les places se revendent à prix d’or au marché noir, sans que les clubs ne puissent y faire grand-chose. Valentin Schnorhk

Le prix des billets pour la finale entre Ge/Servette et Bienne se retrouvent sur certains sites à des prix atteignant jusqu’à 170% du tarif initial. KEYSTONE

Avis de crues à Genève et à Bienne, ces deux prochaines semaines. Les patinoires débordent. Au bout de leur lac respectif, les Vernets et la Tissot Arena feront le plein pour la finale des play-off de National League. La série commence vendredi (premier acte dans l’antre du GSHC) et les billets ne s’arrachent même plus: il n’y en a plus aucun de disponible. Du moins sur les plateformes de vente officielles.