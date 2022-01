Loisirs à Genève – Les patineurs sur glace, amateurs du plein air en hiver Les patinoires saisonnières connaissent un réel succès populaire. Gratuité et accessibilité pour tous. Il faut en profiter. Reportage. Thierry Mertenat

8 janvier 2022. La promenade des Bastions, la plus ludique de Genève. LAURENT GUIRAUD

Une place de jeux qui ressemble à un plateau de cinéma. On se croirait dans l’une des grandes comédies américaines de Frank Capra. Allez, la plus regardée à Noël, «La vie est belle». Nous sommes en janvier et, habituellement, ça ne rigole pas trop au lendemain des Fêtes. Le plein air fait relâche; sitôt après le départ des forains de la plaine de Plainpalais, les animations du dehors deviennent l’exception.

Sauf, bien sûr, dans l’environnement proche des patinoires. On les connaît, on les raconte chaque année, mais, par les temps difficiles qui courent, voir des gens patiner, s’amuser et rire sans masque sur la glace éphémère, c’est simplement magique. D’où l’envie de cinéma dans le regard en enfilade de notre photographe.

Éclairage de bal des pompiers pour la patinoire du parc des Bastions. LAURENT GUIRAUD

Belle image. La promenade des Bastions comme on l’aime. En début de nuit, quand tout, au ras du sol, prend du relief et se met à exister de façon harmonieuse et ludique. Les échiquiers géants assurent le premier plan, la rotonde, même éteinte et inoccupée, fait le lien architectural avec cette guirlande de lumières assurant l’éclairage nocturne du bal des patineurs.

Correction: les patineuses sont majoritaires, de mères à filles. Elles savent pourquoi; la patinoire des Bastions, sans chauvinisme municipal, reste la plus jolie du canton. Le bois domine, les barrières évoquent davantage un ranch à la James Dean qu’une enceinte avec ses bandes contre lesquelles les hockeyeurs viennent se disputer la rondelle. On danse ici autour des candélabres, rembourrés par des protections comparables, en moins massif, à celles des pistes de ski. Le vestiaire à l’ancienne permet de chausser les patins en ayant déjà un œil sur la glace.

À la lumière du jour, la patinoire des Bastions, entourée d’arbres et de barrières en bois. LAURENT GUIRAUD

Tout se règle avec le sourire et une pièce de 2 francs. Avec aussi un peu de patience. Ce week-end précédant la rentrée scolaire, il y avait foule. Des familles entières, des couples adultes et débutants croisés vendredi, samedi et dimanche. Identiques à chaque fois, jusque dans leurs chutes.

L’endroit a ses fidèles. On suppute des histoires amoureuses qui doivent beaucoup à cette adresse innocente, animée par la Ville de Genève, soutenue par les équipes du Service de la jeunesse, en charge du back-office et de l’accueil. Sans compter les aiguiseurs de patins, à la main ferme qui soigne la lame depuis toujours dans les coulisses des Vernets.

«On ne parle pas à la presse»

On aurait aimé citer ces visages jeunes bien à leur affaire. Paroles sous surveillance: «Voyez avec notre département de communication!» C’est tout vu. On va ailleurs. Carouge a aussi sa «pati» en extérieur, pile au milieu de la place de Sardaigne. Avec, en plus, une buvette très améliorée, un restaurant de montagne en fait, chauffé au bois, à la déco magnifique, à la carte des mets généreuse. Le patinage ouvre l’appétit. À l’heure du goûter, on fait la queue au guichet de crêpes. Les adultes reviennent le soir, sans les enfants, occupant une salle à manger qui fait moins cantine que celle des Bains des Pâquis.

Plus loin, c’est Plan-les-Ouates au, 5, route des Chevaliers-de-Malte. On ignorait que ces derniers pratiquaient aussi le patin à glace, sur le «terrain rouge», derrière l’école du Pré-du-Camp. Surface de 840 mètres carrés, impeccablement entretenue.

Toiture imperméable

Le compliment vaut également pour Le Grand-Saconnex et sa patinoire montée dans le parc du Château-Pictet. Depuis cet hiver, elle a même davantage: une toiture en tissu résistant et imperméable. C’est le serveur de la yourte qui nous l’apprend. Prénom: Olivier. On ira déguster sa fondue, promis. Non sans faire un détour par Versoix et sa patinoire couverte installée sur le terrain du Verger (Lachenal). Elle est dotée d’une double piste d’Eistock, de la pétanque sur glace. C’est tentant.

Sur internet, on trouve sans difficulté horaires et animations en se connectant avec les différents sites communaux. Dans un monde idéal, que les piscines non plus ne connaissent pas, toutes les infos en lien avec les patinoires saisonnières du canton devraient être réunies sur une plateforme commune. Ce monde-là, hiver comme été, n’est pas genevois.

