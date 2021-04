Genève, le 6 novembre 2020. Hôpitaux Universitaires (HUG). Les hospitalisations augmentent à cause de la Covid-19. Unité des urgences nouvellement ouverte. Un secteur nouvellement créé pour prendre en charge les gens qui se plaignent de difficultés respiratoires en attendant de savoir s’ils ont le Covid ou non. Présentation du nouveau test Covid Antigène (plus rapide).

Laurent Guiraud