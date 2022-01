Critiques efficaces – Les patients Covid à nouveau séparés des autres aux Urgences Soutenus par le SIT, des soignants s’inquiétaient pour la sécurité des malades et du personnel. Les HUG les ont entendus. Laurence Bezaguet

Entre 22 heures et 10 heures du matin, le secteur Covid des Urgences était fermé. PIERRE ALBOUY

«Le secteur Covid des Urgences – secteur respiratoire – est fermé entre 22 heures et 10 heures du matin. La non-séparation des flux de patients avec et sans symptômes durant ces douze heures met en danger les malades, mais aussi le personnel», dénonçaient il y a peu des soignants du Service des urgences des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), entourés de représentants syndicaux. L’un d’entre eux affirmait alors que «le brassage était important dans les couloirs et les box des Urgences. La nuit, un patient vulnérable pouvait donc se retrouver dans un même box à la suite d’un patient Covid…»