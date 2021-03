Transports publics genevois – Les passagers se laveront les mains à l’œil Pour accompagner la reprise de la mobilité, du gel hydroalcoolique sera distribué aux usagers des bus et trams. Marc Moulin

Place Bel-Air, le professeur Didier Pittet ne rechigne pas sur la gestuelle pour vanter les mérites de l’hygiène manuelle. DR

C’est un heureux hasard du calendrier. Alors que l’activité des commerces a repris lundi et devrait accroître la mobilité en Suisse, la campagne genevoise Stop Covid – émanation des hôpitaux – lance une distribution de gel hydroalcoolique auprès des usagers des transports en commun. Produits et offerts par Givaudan, 25’000 flacons seront donnés à la clientèle. Le personnel des TPG et des étudiants seront mis à contribution, tout comme des supports visuels et des personnalités ambassadrices de l’opération. Une piqûre de rappel quant aux bons gestes à préserver.