Législatifs des villes suisses – Les partis écologistes en progression Les Verts sont passés de 9% et 10% de mandats législatifs en moyenne à 12% en 2020. Et les Vert’libéraux sont passés de 3,4% à 4,7%.

Les Verts et les Vert’libéraux ont vu leur représentation augmenter au sein des législatifs des villes suisses l’an dernier. Keystone

Les Verts et les Vert’libéraux sont les deux seuls partis à avoir vu leur représentation augmenter au sein des législatifs des villes suisses l’an dernier. Le nombre de femmes élues augmente par ailleurs.

Depuis 2011, les Verts oscillaient entre 9% et 10% de mandats législatifs en moyenne. En 2020, ils sont passés à 12%, soit une augmentation de 2,5 points de pourcentage, relève mardi l’Office fédéral de la statistique (OFS), dans une statistique élaborée en collaboration avec l’Union des villes suisses.

Quant aux Vert’libéraux, ils sont passés de 3,4% à 4,7%, soit 1,3 point de plus. Les autres grands partis restent stables ou essuient de légères pertes comme le PDC avec un recul de 7% des mandats, ou le PLR (-4%).

Le PLR et le PS pèsent toutefois le plus dans la politique urbaine, relève l’OFS. Les deux partis détenaient en 2020 respectivement 27,2% et 20,6% des sièges dans les exécutifs des villes. Le PDC, en recul de 0,2% sur un an, en occupe 15,1%. L’UDC, également en recul de 0,2%, demeure au quatrième rang avec 11,4%. En progression de 0,8%, les Verts occupent désormais 7,7% des sièges.

Mandats féminins augmentent

Le nombre de mandats féminins a par ailleurs augmenté, tant dans les parlements des villes que dans leurs gouvernements. La part des femmes au sein des exécutifs communaux a passé l’an dernier la barre des 29%. Ce taux est tout de même toujours inférieur à celui des parlements des villes, où les femmes sont passées de 32% à 35% entre 2019 et 2020.

La statistique a tenu compte séparément des élus PDC et PBD. Les deux partis sont désormais réunis dans le centre.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.