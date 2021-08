Fête illégale en Valais – «Les participants à la rave party ont été corrects» Des centaines de personnes s’étaient rassemblées samedi soir à Arbaz pour faire la fête durant quatre jours. Priées de quitter les lieux, «elles ont rempli leur part du marché», selon le président de la commune.

Entre 500 et 700 personnes étaient présentes au plus fort de la rave à Arbaz. (Photo d’illustration) KEYSTONE/Gaetan Bally

Les participants à la rave party illégale qui s’est déroulée dans la nuit de samedi à dimanche sur les hauts d’Arbaz, dans le canton du Valais, étaient pratiquement tous partis lundi matin. «Ils ont été corrects et ont rempli leur part du marché», estime le président de la commune. Seuls restent quelques véhicules embourbés.

Dans la nuit de samedi à dimanche des ravers de toute la Suisse mais aussi des Français, des Italiens, des Belges et des Espagnols ont débarqué sur ce terrain pour faire la fête durant quatre jours. Alerté samedi par le nombre important de véhicules qui se rendaient sur place, le président de la commune Jean-Michel Bonvin parvient à négocier leur départ plus rapidement et sans confrontation avec les forces de l’ordre.

«L’organisation de cet événement n’était pas si déstructurée que ce que l’on peut croire. Ce sont des gens avec qui l’on peut discuter», ajoute-t-il auprès de Keystone-ATS. Jean-Michel Bonvin, accompagné par la police municipale, leur laisse jusqu’à dimanche 18h pour quitter les lieux et les remettre en état. «Des habitués de ce genre de fête ont expliqué aux autres qu’ils devaient respecter leur engagement», ajoute-t-il.

Plusieurs raves prévues en Europe

Lundi matin, le terrain d’Arbaz était en ordre, il reste quelques sacs-poubelles et plusieurs gros véhicules, comme des caravanes immatriculées à l’étranger, qui sont embourbés, constate Jean-Michel Bonvin. Le trax communal a été déployé pour les dégager.

Entre 500 et 700 personnes étaient présentes au plus fort de cette rave – un rassemblement porté par de la musique électronique, organisé en pleine nature ou dans des lieux déserts par bouche-à-oreille. Jean-Michel Bonvin relativise toutefois les nuisances sonores: «seuls quelques résidents secondaires entendaient de loin la musique». Et les propriétaires de mayens ont dû prendre une autre route pour se rendre à leur chalet.

Ce n’était pas la seule rave party non autorisée organisée ce week-end en Europe. Un rassemblement du même type s’est produit à Château-Guibert, en Vendée, où environ 600 personnes étaient présentes. Un autre a attiré 800 personnes à Rivière Saint-Sauveur, en Normandie.

La même nuit, en Italie, deux raves ont été interrompues par les forces de l’ordre, l’une vers Naples (une centaine de participants), et l’autre, non loin de Bologne qui avait attiré un millier de jeunes.

