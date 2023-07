Série d’été: bilan canin – Les parcs à chiens sont des parcs à trous La Ville a étoffé son offre. Les espaces clôturés sont nombreux et très fréquentés. La nature a soif et demande juste un peu d’entretien. Thierry Mertenat

Genève, le 4 juillet 2023. Le parc à chiens de l’avenue Soret. En service depuis une année à peine. Il attend ses jardiniers reboucheurs. LAURENT GUIRAUD/TAMEDIA

Une minisérie d’une semaine sur les parcs à chiens citadins n’a pas valeur de bilan sur la vie canine à Genève. Juste un coup de projecteur estival, un indicateur de proximité si l’on préfère, avec ses doléances exprimées et ses comportements récurrents.

Avant cela, il convient de relever à nouveau la richesse de l’offre. Une quinzaine d’espaces dits «de liberté» répartis sur les deux rives. On sort son animal, on tombe sur un jardin conçu pour lui sans avoir à marcher des heures. Les quartiers sont bien dotés. Dans certains, on peut même choisir son adresse, en fonction des heures de la journée, des habitudes de voisinage, des envies de socialiser, ou pas, sur les bancs publics mis à disposition.

Cantine portative

Dans les doléances, il y a le besoin d’un point d’eau, pour les bêtes et leurs accompagnants. C’est vrai que la visite de ces espaces clôturés donne terriblement soif. On mange de la poussière, on marche sur des surfaces complètement pelées et dévitalisées. La cantine portative – gamelle, auge, ravitaillées sur initiative individuelle – fait un peu pingre.

«On nous répond que le coût d’un point d’eau est trop élevé, que l’on ne peut pas se raccorder aux SIG sans engager d’importants travaux…» Une propriétaire de chien

Retournée et à sec, elle ajoute au sentiment de négligence perceptible dans certains endroits. «On nous répond que le coût est trop élevé, que l’on ne peut pas se raccorder aux SIG sans entreprendre d’importants travaux», résume, frustrée, une fine observatrice des équipements canins existants.

Fouilles ouvertes

Les parcs à chiens sont des parcs à trous. Un festival de cratères, de fouilles ouvertes, de gueules de terriers, confectionnées par des canidés qui se défoulent ou s’ennuient. Les reboucher aurait un sens, déjà sécuritaire. Dans certaines parcelles au relief de champ de bataille, les personnes âgées n’osent plus se déplacer, au risque de trébucher. On doit regarder deux fois où mettre les pieds.

Des reboucheurs et des faucheurs. La prairie des villes, dédiée aux canidés, n’est pas la même que celle des campagnes. Au bout de la laisse, quand on tient sa bête, on a tôt fait d’identifier l’excrément à ramasser. En revanche, le chien qui gambade dans l’herbe haute fait où il veut, quand il veut, sans GPS en appui d’une recherche qui peut prendre du temps et s’avérer un peu vaine.

Bon débarras

Au chapitre des comportements, du côté de la laisse sachant lire et écrire, abondance d’observations instructives. Un parc à chiens dit beaucoup sur les humains. Trop de maîtres utilisent ces enclos pour se débarrasser de leur bête. Ils arrivent bardés d’électronique, se posent sur un banc, l’œil rivé sur l’écran, les oreilles appareillées.

Ils perdent, de fait, la vision et l’audition de leur animal de fausse compagnie. Lequel finit par s’ennuyer. Il gratte la terre ou s’embrouille avec un congénère, il repart à chaque fois en laissant son odeur en tas sous un arbre.

L’odeur d’un chien désœuvré, accompagné d’un maître à la présence inutile. Ces couples-là se rencontrent aussi trop souvent dans les parcs dédiés, malgré le rappel noir sur blanc de la bonne conduite à avoir: «Dans cet espace, les chiens peuvent être laissés en liberté uniquement sous la maîtrise et la responsabilité de leur détenteur.»

