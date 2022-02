Editorial - Les paradoxes du match Le Pen-Zemmour

À 62 jours de la présidentielle, le match qui oppose Marine Le Pen et Eric Zemmour n’est toujours pas plié. La candidate du Rassemblement national reste la vraie favorite, mais son concurrent de Reconquête continue de la menacer.

Abo Marine Le Pen à Reims «J’ai parfois échoué, suis tombée et me suis toujours relevée» Abo Campagne présidentielle française 2022 Zemmour fait son show à Lille Le paradoxe, pour suivre les meetings de l’une et de l’autre, est de voir à quel point leur public, certes plus populaire chez Le Pen et bourgeois chez Zemmour, vibre en réalité aux mêmes mots: l’immigration, source de tous les maux, que ce soit l’insécurité, l’effondrement de la France millénaire ou la misère des hôpitaux. Cela se résume en un slogan, répété comme un mantra chez l’une comme chez l’autre: «On est chez nous!»

Pourquoi alors se font-ils concurrence? Les militants ont de la peine à le comprendre, ils déplorent cette opposition qui vire à l’affrontement et menace de conduire à des ruptures. Ils se demandent pourquoi leurs champions sont incapables de s’accorder.

Marine Le Pen a sa réponse. Le vrai but d’Eric Zemmour, assure-t-elle, n’est pas de gagner l’élection mais de briser le Rassemblement national pour reconstruire une union des droites. Eric Zemmour lui donne raison et ne cache pas qu’il voit dans l’union de la droite et de l’extrême droite le seul moyen de restaurer ce qu’il appelle «la droite véritable». C’est pour cela que Marine Le Pen est condamnée à perdre, estime-t-il. À force d’accepter n’importe qui, Eric Zemmour poursuit une illusion qui le conduira à se radicaliser encore plus, réplique-t-elle.

Cette stratégie qui les divise recouvre d’autres désaccords sur l’âge de la retraite, les protections sociales, la fiscalité… Jamais la droite nationaliste n’a paru si forte en France sous la Ve République, mais l’est-elle vraiment? Quel est l’état réel de ses divisions?

