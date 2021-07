Trafic de rue – Les Pâquis affichent leur ras-le-bol du deal Avec une pétition, l’association des habitants Survap durcit le ton face à l’agressivité de certains revendeurs. Marc Moulin

Selon la Survap, si les dealers se sont efforcés pendant longtemps de maintenir de bonnes relations avec le voisinage, certains d’entre eux ont désormais une attitude hostile. PIERRE ALBOUY

Longtemps, l’association des habitants Survap a promu une attitude empathique et nuancée à l’égard des dealers de rue qui exercent dans le quartier. Le groupement, qui avait notamment dénoncé la virulence d’une pétition du MCG sur le sujet en 2008, hausse pourtant le ton, après que des voisins directs ont sonné l’alerte. Dans une pétition déposée ce printemps et en cours d’étude au Grand Conseil et au Conseil municipal, Survap avertit d’un changement chez des revendeurs qui se comporteraient désormais en «maîtres de la rue», invasifs, menaçants, et cela aux abords mêmes des écoles de la rue de Zurich et Pâquis-Centre. Entretien avec Brigitte Studer, membre du comité de Survap et élue d’Ensemble à Gauche au Conseil municipal.