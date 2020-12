Lettre du jour – Les paniers suspendus Courrier des lecteurs

Carouge, 1er décembre

Une action de solidarité directe, appelée « paniers suspendus », a été mise en place en Italie pendant le premier confinement par d’Angelo Picone, président d’une association d’artistes de rue, très impliqué dans la vie associative à Naples.

Celui-ci a été inspiré par Giuseppe Moscati, un médecin de la ville du début du XXe siècle, qui tendait son chapeau en fin de consultation. Les patients qui avaient de l’argent payaient, ceux qui n’en avaient pas prenaient.

Le but de cette action est de venir en aide à une population fortement affectée par la crise sanitaire.

Le principe est simple : les habitants déposent devant chez eux, ou devant leur immeuble des paniers, des cageots ou des cartons remplis de produits de première nécessité (produits alimentaires, produits d’hygiène…).

Ces paniers peuvent être complétés par des voisins, des amis, des passants et ils doivent toujours être accompagnés du petit mot, bien visible : « Si tu peux, tu mets. Si tu ne peux pas, tu prends.»

Chaque personne peut ensuite soit compléter les paniers avec de nouvelles denrées, soit se servir selon ses besoins.

Chaque habitant ou groupe d’habitants prend soin de son panier, le rentre le soir, veille à la non péremption des produits.

Ce dispositif, en plus d’être généreux, assure l’anonymat et respecte la dignité des personnes.

Cette initiative de paniers suspendus s’est développée dans plusieurs villes de France pendant le premier confinement.

Pourrait-on imaginer mettre en place cette action de solidarité directe près de chez nous, devant chez nous, avec des voisins, avec des amis et pourquoi pas avec certains commerçants?

Cette démarche citoyenne permettrait d’alléger l’épreuve du confinement pour les plus démunis, pour celles et ceux qui ont des difficultés à se nourrir et à nourrir correctement leur famille.

Solange Decnaec