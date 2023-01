Chantiers genevois et intempéries – «Les ouvriers ne sont pas protégés contre le froid» Les syndicats dénoncent le non-respect des obligations légales pour le travail par temps de grand froid. Ils sont intervenus sur un chantier public. Antoine Grosjean

Thierry Horner (SIT) et José Sebastiao (Unia) sont intervenus avec le syndicat Syna sur un chantier à la rue des Savoises, où les ouvriers ont souffert du froid ces derniers temps. LUCIEN FORTUNATI

Un groupe de syndicalistes a fait irruption ce mardi après-midi sur un chantier public à Plainpalais. Un thermos de thé chaud à la main, ces représentants des syndicats SIT, Unia et Syna sont venus vérifier si les mesures prescrites en cas de grand froid sont respectées. Or, selon les ouvriers présents, ce n’était pas le cas ces derniers temps, malgré les chutes de neige, la bise et les températures glaciales que nous avons connues.