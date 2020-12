Des débouchés en moins – Les ostréiculteurs se préparent à une fin d’année morose Dans le bassin d’Arcachon, après le confinement, restaurants fermés et surmortalité des huîtres plombent le moral de la profession. Virginie Lenk

Un parc à huîtres dans le bassin d’Arcachon, le 1 er décembre 2020. AFP

Sébastien Robert arpente chaque semaine les marchés à travers les Landes pour vendre ses huîtres. Des marchés qui ont rouvert avec le deuxième confinement, mais «c’est compliqué, il n’y a pas beaucoup de monde, soupire-t-il, et c’est ma rentrée principale d’argent en cette saison». Pour l’ostréiculteur de Gujan-Mestras, novembre et décembre représentent 40% de son chiffre d’affaires, et cette année, il sait déjà qu’il sera bien en dessous.

Réputés pour leurs huîtres plates ou creuses, les ostréiculteurs du bassin d’Arcachon subissent la double peine à quelques jours de Nouvel-An. Il y a d’abord les restaurants, encore et toujours fermés en raison de la crise sanitaire et qui n’écouleront pas une part substantielle des précieux fruits de mer. Maria Douet travaille l’huître avec son mari du côté de Lège-Cap-Ferret. Les restaurateurs, c’est 20% de leur production. «Nous livrons deux établissements, à Paris et en Savoie, explique-t-elle. À Paris, ils font de la vente à l’emporter, cela nous sauve.»