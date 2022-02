Cinéma – Les Oscars se dotent d’un prix du public, via un vote sur Twitter Afin d’améliorer leurs audiences, les Oscars vont permettre au public d’élire le film le plus populaire de la saison sur Twitter.

Image d’illustration. AFP

Les Oscars, récompenses suprêmes du cinéma américain, ont annoncé lundi la création d’un prix du public qui célébrera le mois prochain le film le plus populaire de la saison et qui sera désigné via un vote organisé sur Twitter.

Cette décision est vraisemblablement destinée à attirer un nouveau public de fidèles alors que les audiences de la cérémonie télévisée n’ont fait que chuter ces dernières années.

L’annonce survient aussi après les nominations dévoilées la semaine dernière qui ont snobé les grosses productions hollywoodiennes comme «Spider-Man: No Way Home» ou le dernier James Bond, des films ayant pourtant presque à eux seuls sauvé le box-office durant une année de restrictions sanitaires.

Les spécialistes craignent que cette absence n’éloigne encore un peu plus le grand public de la cérémonie des Oscars, dont la 94e édition se tient le 27 mars à Los Angeles.

#OscarsFanFavorite

D’où cette idée de promouvoir cette nouvelle catégorie d’Oscar en appelant les fans à voter sur Twitter pour leur film préféré de 2021 à l’aide du mot-dièse #OscarsFanFavorite, ou directement sur le site de l’Académie des Oscars.

Les audiences de la cérémonie se sont effondrées ces dernières années, avec seulement dix millions de téléspectateurs l’an dernier pour une édition qui, pandémie oblige, a surtout primé des films indépendants comme «Nomadland» de Chloé Zhao. Ce chiffre était en baisse de 56% par rapport à l’édition précédente, elle-même à un plus bas historique.

Pour Meryl Johnson, vice-présidente de l’Académie des Oscars chargée du marketing numérique, la création d’un prix du public va permettre aux cinéphiles de «participer au spectacle en temps réel, de créer une communauté et de faire partie de l’expérience comme jamais auparavant».

Les fans sont autorisés à voter jusqu’à 20 fois par jour et le scrutin sera clôturé le 3 mars. Trois chanceux tirés au sort seront invités à remettre un Oscar lors de l’édition 2023.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.