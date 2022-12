Découverte d’une science méconnue

– Les os des animaux racontent des histoires Le Muséum d’histoire naturelle invite ses visiteurs de tous âges à percer les secrets de l’archéozoologie. Pascale Zimmermann Corpataux

Jean-Christophe Castel et Mila Musy ont monté l’exposition du Muséum d’histoire naturelle qui explique ce qu’est l’archéozoologie. LAURENT GUIRAUD

Pour un profane, il n’y a pas plus muet qu’un os. À l’oreille d’un archéozoologue par contre, fémurs et mandibules d’animaux racontent d’innombrables histoires fascinantes qui, toutes, parlent de l’être humain: comment chassait-on le renne dans notre région et à quelle époque? Quelles espèces étaient élevées par nos ancêtres, et depuis quand? Quelles fourrures prélevait-on pour confectionner des habits chauds? Comment les populations de la Préhistoire s’y prenaient-elles pour démembrer leurs proies et extraire la précieuse moelle des os?