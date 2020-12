Un concert de Patrick Bruel lors du dernier Paléo, fin juillet 2019. Imposer le vaccin anti-Covid aux festivaliers? «Cela me semble délicat, éthiquement difficile et logistiquement compliqué» , nous confie Daniel Rossellat. Et d’appeler à une «harmonisation des pratiques» pour tous.

Keystone/ Martial Trezzini